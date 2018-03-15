” العيسى ” يهنئ معلمتين سعوديتين تفوقتا بمنتدى مايكروسوفت العالمي

عادل الحربي (صدى):

هنأ الدكتور أحمد العيسى ، وزير التعليم ، معلمتين سعوديتين ، لفوزهما بالمركز الأول ، خلال مجموعة المشاريع المطبقة لمهارات التفكير الحاسوبي في التعليم ، بمنتدى مايكروسوفت العالمي، كممثلتين للمملكة .

وقال ” العيسى ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : نبارك للوطن فوز المعلمتين السعوديتين اريج الغامدي ووجدان الفرج بالمركز الاول في مجموعة المشاريع المطبقة لمهارات التفكير الحاسوبي في التعليم في منتدى مايكروسوفت العالمي لتبادل الخبرات في سنغافورة .. متفوقات على اكثر من 300 معلم ومعلمة من 90 دولة .