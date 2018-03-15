مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على مخزن أسلحة للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابعين لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديريات باجل و الجراحي والتحيتا بجبهة الساحل الغربي.

وقالت مصادر إعلامية إن الغارات أسفرت عن تدمير تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابع لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية باجل.

وأضافت أن مقاتلات التحالف العربي دمرت آليات عسكرية أثناء توجهها من مديرية زبيد إلى مديرية الجراحي، كانت تسعى الميليشيات للزج بها إلى الجبهات، غير أن القصف دمرها بالكامل في ضربات نوعية أربكت صفوف الميليشيات وسط فرار جماعي لعناصرها.