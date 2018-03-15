بالفيديو.. مشهد مؤثر لضابط كويتي مع والده في حفل تخرجه

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر ، لضابط بالكويت ، حرص على تقبيل قدم والده ، بعد تخرجه .

وأظهر المقطع ، الضابط وهو يحتضن والده بشدة ، ويبكي فرحًا وسط احتفالات العائلة به .