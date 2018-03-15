بالفيديو.. مشهد مؤثر لضابط كويتي مع والده في حفل تخرجه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر ، لضابط بالكويت ، حرص على تقبيل قدم والده ، بعد تخرجه .
وأظهر المقطع ، الضابط وهو يحتضن والده بشدة ، ويبكي فرحًا وسط احتفالات العائلة به .
في مشهد مؤثر …
وسط أهازيج الفرحة … طالب ضابط في #الكويت يقبّل قدم والده ويحتضنه بشدة بعد تخرجه🌹 pic.twitter.com/eZE2yQfLP4
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) ١٥ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44140 ] نشر منذ 10 دقائق
بارك الله فيه ويعينه على اداء واجبه ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7837 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يوفقهم ويحفظهم لبعض☺