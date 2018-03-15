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بالفيديو.. مشهد مؤثر لضابط كويتي مع والده في حفل تخرجه

بالفيديو.. مشهد مؤثر لضابط كويتي مع والده في حفل تخرجه
خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر ، لضابط بالكويت ، حرص على تقبيل قدم والده ، بعد تخرجه .

وأظهر المقطع ، الضابط وهو يحتضن والده بشدة ، ويبكي فرحًا وسط احتفالات العائلة به .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44140 ] نشر منذ 10 دقائق

بارك الله فيه ويعينه على اداء واجبه ,,

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