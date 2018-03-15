بالفيديو.. قطة تضع بيشكتاش التركي في خطر العقوبة

نواف السالم(صدى):

سلطت وسائل إعلامية إيطالية ، الأنظار نحو نادي بيشكتاش التركي لكرة القدم ، والذي من المحتمل أن يواجه عقوبة من الاتحاد الأوروبي للعبة ، بعد نهاية مباراته أمام بايرن ميونخالألماي ، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

ويأتي ذلك ، بعدما اقتحمت قطة أرض الملعب خلال المباراة ، وهو ما قد يؤدي لمعاقبة بيشكتاش ، بسبب سوء التنظيم ، كونه صاحب الأرض ، حيث أقيمت المباراة على ملعب ” فودافون آرينا ” في إسطنبول .

ويترقب الجميع ، القرار النهائي للاتحاد الأوروبي ، بشأن توقيع عقوبة من عدمه على الفريق يوم 31 مايو المقبل .