بالفيديو.. لفتة إنسانية من رجل أمن بالمسجد النبوي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يعكس لوحة إنسانية مؤثرة ، لرجل أمن بالمسجد النبوي ؛ حرص على حمل طفل لحين انتهاء والده من أداء الصلاة .
وأظهر المقطع رجل الأمن وهو يحمل الطفل ، لحين انتهى والده من الصلاة ، وقام بتقديم الشكر والدعاء له على بادرته الطيبة .
في لفتة إنسانية .. رجل أمن بـ #المسجد_النبوي يحمل طفل لحين انتهاء والده من الصلاة ويقابله والده بعد الانتهاء من الصلاة بالشكر والدعاء .#المدينة_المنورة pic.twitter.com/bbK8oc7Olp
— أخبار #المدينة_المنورة (@News_Madinah) ١٥ مارس، ٢٠١٨
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3061 ] نشر منذ 11 دقيقة
مهي غريبة من رجال الأمن و جزاة الله كل خير