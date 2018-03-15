بالفيديو.. لفتة إنسانية من رجل أمن بالمسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يعكس لوحة إنسانية مؤثرة ، لرجل أمن بالمسجد النبوي ؛ حرص على حمل طفل لحين انتهاء والده من أداء الصلاة .

وأظهر المقطع رجل الأمن وهو يحمل الطفل ، لحين انتهى والده من الصلاة ، وقام بتقديم الشكر والدعاء له على بادرته الطيبة .