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بالفيديو.. لفتة إنسانية من رجل أمن بالمسجد النبوي

بالفيديو.. لفتة إنسانية من رجل أمن بالمسجد النبوي
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يعكس لوحة إنسانية مؤثرة ، لرجل أمن بالمسجد النبوي ؛ حرص على حمل طفل لحين انتهاء والده من أداء الصلاة .

وأظهر المقطع رجل الأمن وهو يحمل الطفل ، لحين انتهى والده من الصلاة ، وقام بتقديم الشكر والدعاء له على بادرته الطيبة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3061 ] نشر منذ 11 دقيقة

مهي غريبة من رجال الأمن و جزاة الله كل خير

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