غيابات بالجملة في تدريبات ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

غاب قائد ريال مدريد ” سرجيو راموس ” اليوم, الخميس، عن التدريب الجماعي للفريق “ الملكي ” الذي يستعد لمواجهة جيرونا الأحد المقبل، في الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

كما تغيب أيضاً, لاعب الوسط الكراوتي لوكا مودريتش, والمدافع خيسوس باييخو, وأجرى اللاعبون الثلاثة تمارين خاصة في صالة الألعاب البدنية بالمدينة الرياضية.

وتدرب مودريتش أمس الأربعاء، داخل صالة الألعاب الرياضية، وانضم له اليوم سرجيو راموس وباييخو، الذي يوجد في المرحلة الأخيرة من عملية التعافي, عقب إصابة عضلية في الساق اليمنى تعرض لها منتصف يناير الماضي.

وشارك الويلزي غاريث بيل في الجلسة الجماعية للفريق، إذ تدرب بشكل خاص “ على العشب ” ، بحسب بيان النادي الملكي.

وحظي المدير الفني زين الدين زيدان خلال حصة التدريب ببعض لاعبي الرديف مثل مانو أرناندو وألفارو تيخيرو.