بالفيديو.. ضبط مليون و200 ألف جهاز كهربائي غير مطابق للمواصفات

عادل الحربي(صدى):

أكد عادل البقمي عضو فريق الفحص والمراقبة والشهادات بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، على أنه تم ضبط مليون و200 ألف جهاز كهربي غير مطابق للمواصفات بالأسواق خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال البقمي خلال مشاركته في برنامج ياهلا: إن عقوبة استيراد وتصنيع وتجارة الأجهزة المخالفة للمواصفات هي مصادرة هذه المواد، والمنع من مزاولة المهنة لمدة 6 سنوات تقريبًا.