بالفيديو.. ضبط مليون و200 ألف جهاز كهربائي غير مطابق للمواصفات
أكد عادل البقمي عضو فريق الفحص والمراقبة والشهادات بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، على أنه تم ضبط مليون و200 ألف جهاز كهربي غير مطابق للمواصفات بالأسواق خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال البقمي خلال مشاركته في برنامج ياهلا: إن عقوبة استيراد وتصنيع وتجارة الأجهزة المخالفة للمواصفات هي مصادرة هذه المواد، والمنع من مزاولة المهنة لمدة 6 سنوات تقريبًا.
م. عادل البقمي لـ #برنامج_ياهلا
4 مليون و200 ألف جهاز كهربي غير مطابق للمواصفات تم ضبطها بالأسواق خلال السنوات الأربع الماضية، وهكذا تمكن التجار من إدخالها الأسواق بطريقة غير نظامية#كفاءة#لتبقى@SeecSaudi@taqa_sa pic.twitter.com/JP93kqfomr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٥ مارس، ٢٠١٨
اترك تعليقاً