المعارضة القطرية: الجزيرة وجهت الإخوان لشن الهجمات على التحالف

طلال الضوي(صدى):

أعلن إئتلاف المعارضة القطرية، اليوم الخميس, بخصوص الشأن اليمني، إنه قد طُلب من قناة الارهاب ” الجزيرة ” , أن توجه الشخصيات الاخوانية بضرورة شن اعنف الهجمات على التحالف العربي المكافح, للتمدد الفارسي وميليشياته الحوثية والتصويب على دور دول التحالف في تأمين متطلبات العيش الكريم لليمنيين.

واضاف الإئتلاف, عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” , أنها بوق النظام القطري والمروجة لفكر التطرف ونشر الكراهية بين الشعوب, وأن القناة قد وصلتها الأوامر من الديوان الاميري لتميم أمس بضرورة رفع مستوى الظهور الاعلامي لقيادات تنظيم الاخوان الارهابي, إلى أعلى مستوى خلال هذه الفترة, وأن المواضيع التي يجب أن يخوضوا فيها هي اليمن والخليج.

واشار الإئتلاف, ” إن هذه الالعاب الإعلامية الخبيثة التي تقودها منظومات تميم عبر قناة الحقد والضغينة المعادية للشعوب العربية واستقرارها مكشوفة منذ زمن بعيد, ونؤكد أن الشعب اليمني والخليجي والعربي سيواجه وسيسقط المؤامرات الاخوانية والايرانية والاردوغانية التي تستهدف أمتنا ” .

ولفتت إلى أن الموضوع الخليجي, تلخصت رسائله الإعلامية المطلوب توصيلها عبر الجزيرة ومن خلال عملاء الإخوان هي تجميل صورة سلطان العثمانيين الجدد الجزار اردوغان امام المجتمعات الخليجية وان تركيا هي اللاعب الاقليمي الاول في المنطقة والمصلحة تقتضي قيام افضل العلاقات معها.

وأن هذا التوجيه بخصوص اليمن جاء بعد الاجتماعات المكثفة التي انعقدت بين جهاز امن تميم ووفد الحرس الثوري الايراني في الدوحة وتم التأكيد فيها على ضرورة زيادة التنسيق الحاصل بين الحوثي واخوان اليمن في كافة المجالات مع تخصيص تميم مبالغ اضافية لدعم مخططات الطرفين التخريبية.