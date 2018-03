بالفيديو.. أسطورة ريال مدريد يفاجئ الجمهور بمهارة كروية رائعة

تداولت وسائل إعلام رياضية، مقطع فيديو للاعب البرازيلي روبيرتو كارلوس، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، يظهر محافظته على تألقه ومهاراته المميزة في كرة القدم ، بالرغم من إعلان اعتزاله للكرة منذ أكثر من عام .

وأظهر المقطع، ” كارلوس ” وهو يراوغ أحد أصدقائه، عبر طريقة مميزة يستعرض خلالها مهاراته، بوضع الكرة فوقه ثم السيطرة عليها مرة أخرى بمنتهى السهولة.

Roberto Carlos has still got it. 🎩✨ pic.twitter.com/K5TzUWok0F

— Football Funnys (@FootballFunnys) ١٥ مارس، ٢٠١٨