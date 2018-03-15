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تصرفات مخالفة بحق الأطفال توجب المساءلة القانونية

تصرفات مخالفة بحق الأطفال توجب المساءلة القانونية
عادل الحربي (صدى):

أكدت النيابة العامة ، إن عدم استكمال تطعيمات الأطفال الصحية والواجبة ، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم ، تعد من الحالات التي توجب المساءلة القانونية ، في ضوء أحكام نظام حماية الطفل .

وأوضحت النيابة العامة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه التصرفات المخالفة للقانون المدافع عن حقوق الطفل وحمايته ، تمثل إيذاءا وإهمالًا له .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1974 ] نشر منذ 59 دقيقة

هل صحيح أن المؤسسة إذا قصرت في التزاماتها للحكومة مما يؤدي لإيقاف خدماتها مما يؤدي لإيقاف تجديد عمالتها فتنتهي إقامته هل صحيح أن المدارس توقف أبنائهم
وبالنسبة للعامل الذي راتبه متدني وجات عليه الرسوم الجديدة ويروح المستشفى لأجل التطعيم فيقال له الأجنبي يروح خاص فيجد التطعيمة الواحدة بحول 300 ريال هل يناله هذا العقاب

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