تصرفات مخالفة بحق الأطفال توجب المساءلة القانونية

عادل الحربي (صدى):

أكدت النيابة العامة ، إن عدم استكمال تطعيمات الأطفال الصحية والواجبة ، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم ، تعد من الحالات التي توجب المساءلة القانونية ، في ضوء أحكام نظام حماية الطفل .

وأوضحت النيابة العامة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه التصرفات المخالفة للقانون المدافع عن حقوق الطفل وحمايته ، تمثل إيذاءا وإهمالًا له .