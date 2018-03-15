بالصور.. هيمنة سعودية على ذهب الفردي والجماعي في البطولة العربية للرماية

سعيد العجل(صدى):

توج المنتخب السعودي للرماية اليوم الخميس بميدالية ذهبية الفرق ( مسابقة المسدس 10 م ) برصيد 1714 نقطة في البطولة العربية التي تجرى حالياً في شرم الشيخ بمصر فيما حقق الرامي عطالله العنزي، لاعب المنتخب السعودي، الميدالية الذهبية في منافسات الفردي بندقية 10 متر ضغط هواء، ضمن منافسات البطولة العربية للرماية.

وجاء العنزي في المركز الأول بعدما سجل 582 نقطة متفوقًا بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني الذي حصده الكويتي حمد عبد الله مسجلًا 575 نقطة.

وإلى جانب صاحب المركز الأولى عطا الله العنزي ( 583 نقطة) حصل عقيل البدراني على 571 نقطة و سفر الدوسري على 561 نقطة.

وحقق المنتخب المصري المكون من الثلاثي أحمد شعبان وحافظ جمال وسامي عبد الرازق المركز الثاني والميدالية الفضية، في البطولة العربية التي تستضيفها ميادين المدينة الشبابية ، والتي تختتم فعاليتها غدا الجمعة، بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية من 12 دولة عربية.

وحصل المنتخب المصري على مجموع نقاط بلغ 1699 نقطة، وحل الرامي المصري حافظ جمال، في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية بعدما سجل 572 نقطة، وظهر بمستوى مميز خلال المنافسات.

وفي المركز الثالث جاء المنتخب الكويتي محققًا الميدالية البرونزية بعدما سجل 1690 نقطة.

ورفعت مصر رصيدها الى 6 ميداليات متنوعة منها 4 ذهبية أمس، لكل من عفاف الهدهد في فردي السيدات مسدس وحققت مسكات علي الميدالية البرونزية في فردي المسدس، ومحمد حمدي في فردي الرجال بندقية، والفريق المصري رجال في البندقية والفريق المصري سيدات للمسدس، وذلك خلال منافسات اليوم الأول. وجاء العنزي في المركز الأول بعدما سجل 582 نقطة متفوقًا بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني الذي حصده الكويتي حمد عبد الله مسجلًا 575 نقطة.

وإلى جانب صاحب المزكد الأولى عطا الله العنزي ( 583 نقطة) حصل عقيل البدراني على 571 نقطة و سفر الدوسري على 561 نقطة.

وحقق المنتخب المصري المكون من الثلاثي أحمد شعبان وحافظ جمال وسامي عبد الرازق المركز الثاني والميدالية الفضية ، في البطولة العربية التي تستضيفها ميادين المدينة الشبابية ، والتي تختتم فعاليتها غدا الجمعة، بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية من 12 دولة عربية.

وحصل المنتخب المصري على مجموع نقاط بلغ 1699 نقطة، وحل الرامي المصري حافظ جمال، في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية بعدما سجل 572 نقطة، وظهر بمستوى مميز خلال المنافسات.

وفي المركز الثالث جاء المنتخب الكويتي محققًا الميدالية البرونزية بعدما سجل 1690 نقطة.

ورفعت مصر رصيدها الى 6 ميداليات متنوعة منها 4 ذهبية أمس، لكل من عفاف الهدهد في فردي السيدات مسدس وحققت مسكات علي الميدالية البرونزية في فردي المسدس، ومحمد حمدي في فردي الرجال بندقية، والفريق المصري رجال في البندقية والفريق المصري سيدات للمسدس، وذلك خلال منافسات اليوم الأول.

