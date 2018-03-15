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تطورات جديدة بشأن مقطع شاب معاق عنفه والده بقسوة

تطورات جديدة بشأن مقطع شاب معاق عنفه والده بقسوة
تركي السالم(صدى):

باشرت فرق الحماية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جازان ، حالة الشاب المعاق الذي دأب والده على ضربه وتعنيفه ، خلال عدة مقاطع تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، مطالبة بمحاسبة الأب قانونيًا وإنقاذ الابن .

وأشار فرع الوزارة بجازان ، إلى أنه أحال الشاب المعاق ووالده لمستشفى الصحة النفسية ، بعدما تبين معاناته من اعتلالات نفسية ، وذلك للتأكد من سلامتهما وخلوهما من الأمراض ، لتتابع فرق الحماية الاجتماعية ، ملف القضية ، فور استلام تقارير المستشفى .

فيما تبين لفرع الوزارة بالمنطقة ، أن تعرض الشاب لحادث مروري في وقت سابق ، تسبب في إصابته بإعاقة مزمنة .

وجاء ذلك ، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لأم تناشد المسؤولين بإنقاذ ابنها من زوجها المعتل نفسيًا ، والذي يعنف الابن المعاق ويضربه بقسوة شديدة .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي كل مبتلی

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