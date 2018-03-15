جامعة المجمعة تنظم ملتقى البحث العلمي والابتكار

سعيد العجل(صدى):

انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية وبرنامج التحول الوطني 2020م في تعزيز الفرص التنافسية لدعم البحث العلمي والابتكار، وتحقيقاً لأهداف الخطة الإستراتيجية الثانية للجامعة 2020م بالارتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي والابتكار وفقاً لأولويات التنمية، وبرعاية معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ملتقى البحث العلمي والابتكار يوم الأحد الموافق 1 /7 /1439هـ، والذي سوف تصاحبه العديد من الفعاليات العلمية والبحثية، والتي منها معرض علمي، وورش عمل، وتكريم الفائزين بجوائز جامعة المجمعة للبحث العلمي والابتكار.

وتأتي هذه الجوائز في إطار سعي الجامعة إلى تطوير الأعمال المتميزة وتنمية الإبداع، والإسهام في بناء مجتمع المعرفة داخل الجامعة وخارجها، وقد قدم سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. محمد بن عبدالله الشايع شكره لمعالي المهندس عبدالعزيز بن محمد الحقيل الراعي الرسمي للجائزة في دورتها الحالية، وتستهدف كافة المؤسسات التعليمية في البيئة المحيطة بالجامعة، مبيناً أن الترشح لها متاح لجميع طلاب وطالبات المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع شروط الجائزة. تجدر الإشارة إلى احتضان جامعة المجمعة للعديد من الجوائز التي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي والإبداع الابتكاري المتميز، وعلى ضوء ذلك فالجوائز تشتمل : 1- جوائز التميز البحثي، وتشمل: جائزة الباحث المميز، جائزة البحث المميز، جائزة القسم المميز بحثياً، جائزة الكلية المميزة بحثياً . 2 – جوائز الابتكار، وتشمل: جائزة الابتكار ، جائزة ريادة الأعمال .

هذا ويقام أيضاً على هامش الجائزة خمس ورش عمل مصاحبة وتبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً على مسرح المدينة الجامعية.

وتتناول ورشة العمل الأولى نماذج من المشاريع البحثية المدعومة في مجال العلوم الإنسانية والإدارية ويدير النقاش فيها سعادة الدكتور عبد الله بن خليفة السويكت.

وتدور ورشة العمل الثانية حول نماذج من المشاريع البحثية المدعومة في مجال العلوم الصحية، ويرأسها سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الدخيل، أما الجلسة الثالثة فسوف يديرها سعادة الدكتور عبد الله بن على المحيسن، ويدور موضوع الحوار فيها حول نماذج من المشاريع البحثية المدعومة في مجال العلوم الهندسية، وتأتي ورشة العمل الرابعة لينتقل الحوار فيها حول نماذج من المشاريع البحثية المدعومة في مجال العلوم الأساسية ويرأس الجلسة سعادة الدكتور زياد بن على الحسين. وتُخصص ورشة العمل الخامسة والأخيرة للحديث عن إدارة الابتكار والإبداع المؤثر،والتي سوف يدير اللقاء فيها سعادة الدكتور بدر بن محمد المطيري.