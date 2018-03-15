واشنطن: فرض عقوبات على 19 روسيا بشأن التدخل في الانتخابات

واشنطن(صدى):

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على 19 روسيا بزعم تدخلهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، ومن بينهم 13 شخصاً وكياناً كان المحقق الخاص روبرت مولر قد وجه اتهامات إليهم.

وتشمل العقوبات أول استخدام لصلاحيات جديدة مررها الكونغرس العام الماضي لمعاقبة موسكو على التدخل في الانتخابات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ” جي آر يو ” والجيش الروسي تدخلا في الانتخابات الأمريكية، و ” مسؤولان بشكل مباشر ” عن هجوم إلكتروني طال شركات بأرجاء أوروبا في يونيو 2017.

ويذكر أن من الذين فرضت عليهم العقوبات 13 شخصًا وكيانًا اتهمهم مولر، ومن بينهم يفغيني بريغوجين الذي يطلق عليه ” طباخ ” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.