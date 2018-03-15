بالصور.. تنمية الحريضة تنفذ برامج ودورات تدريبية بالمركز الاجتماعي بالمجمعة

سعيد العجل(صدى):

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحريضة برامج متنوعه للشباب بمركز النشاط الاجتماعي بالمجمعة حيث تم عمل عدة فعاليات رياضية وترفيهية وثقافيه داخل الصالة والتي حظيت بحضور مبهر كما تم عمل دورة تدريبية للحاسب الآلي بالتعاون مع المعهد الثانوي الصناعي بالحريضة التحق بهذه الدورة أكثر من 43 مستفيد وأيضا تم عمل مسابقة ديوانية الحي والتي شارك فيها عدد كبير .

كما أوضح بذلك عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ محمد قصادي ان الدورات الحاسب الآلي تتراوح مدتها الزمنية من 3 إلى 6 أشهر وان الخريجين سيحصلون على شهادات معتمدة عقب اتمام الدورات بنجاح وأشار قصادي خلال حديثه إلى ان هذه الدورات والبرامج تنظمها اللجنة في كل عام ضمن اهدافها الرامية إلى خدمة أبناء وشباب المجتمع الذي يقع ضمن نطاق خدماتها وسعياً لتثقيف المجتمع وتزويده ببعض الخبرات التي يكون لها الدور المؤثر والمساعد في حياة الفرد والمجتمع، مبينا ان اللجنة قد حققت خلال السنتين الماضيتين نجاحاً كبيراً في تحقيق الكثير من أهدافها وخططها التي تحظى بدعم وإشراف ومتابعة رئيس اللجنة المهندس علي عسيري وأعضاء مجلس الإدارة .

