القحطاني: قطر المعزولة أصغر من جزيرة من جزر مشروع البحر الأحمر

علي القحطاني (صدى):

قال المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الخميس، إن صحيفة وول ستريت جورنال تؤكد ماقلته سابقا: قطر تحولت بسبب المقاطعة من ” شبه جزيرة ” إلى ” جزيرة ” .

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : جزيرة قطر الصغيرة المعزولة صغيرة جدًا جدًا جدًا وهي أصغر من جزيرة من جزر مشروع البحر الأحمر.