القحطاني: قطر المعزولة أصغر من جزيرة من جزر مشروع البحر الأحمر
قال المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الخميس، إن صحيفة وول ستريت جورنال تؤكد ماقلته سابقا: قطر تحولت بسبب المقاطعة من ” شبه جزيرة ” إلى ” جزيرة ” .
وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : جزيرة قطر الصغيرة المعزولة صغيرة جدًا جدًا جدًا وهي أصغر من جزيرة من جزر مشروع البحر الأحمر.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 37 دقيقة
قطر اصابها جنون البقر , من شرب حليب الحمير , في اختصار قطر تنهق نهيق الحمير هذا شعري , .. حليب حمير بنكهه صفوية