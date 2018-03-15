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مبتعث سعودي يؤكد أن كأس العالم في البرازيل أدى لانتشار فيروس زيكا

مبتعث سعودي يؤكد أن كأس العالم في البرازيل أدى لانتشار فيروس زيكا
نواف السالم(صدى):

أكد المبتعث السعودي محمد العنزي ، إن هناك حلقة مفقودة بين فيروس ” زيكا ” وأحد أخطر أنواع سرطان الدماغ ، لافتًا إلى أن هناك بعوضًا ناقلًا للفيروسيات .

وأشار ” العنزي ” خلال مؤتمر ” تيد ” العالمي بكلية عمان الطبية ، إلى أن كأس العالم الذي أقيم في البرازيل عام 2014 ، كان أبرز أسباب انتشار فيروس زيكا على نطاق واسع في البلاد ، لتمتد إلى بعض دول أمريكا الجنوبية .

وأوضح المبتعث السعودي الوحيد بكلية عمان الطبية ، أن فيروس زيكا يمثل خطورة كبيرة في حال تم انتقاله من الأم الحامل إلى الخلايا العصبية للجنين ، وهو ما يؤدي لولادة الأطفال بأدمغة صغيرة ، لتؤثر على قدرات الأطفال في كافة نواحي الحياة .

 


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