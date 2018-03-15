بالصور.. وفاة شخص وإصابة آخر على طريق العرضيات

سعيد القرني (صدى):

وقع حادث مروري أليم على طريق العرضيات بالتحديد مركز الويد، وفي التفاصيل أن الحادث وقع مابين سيارتين هوندا اكورد وترليهٌ قبل صلاح العصر نتج عن ذلك وفاة وإصابة آخر تم نقله إلى مستشفى ثريبان العام باشر ذلك الجهات ذات العلاقه

الغريب في الامر ان هذا الموقع قد تكررت فيه الحوادث المروريه لوجود تلٌ صغير من الحصىً يحدٌ من مشاهدة السيارات الاخرى أو القادمة في نفس الاتجاه في ضل صمت وعدم تحرك الجهات المعنيه عن ذلك.

وطالب سالكي الطريق فورا تحرك مسوؤلي المحافظة وإزالة هذا التل الذي تسبب في حوادث مروريه كثيره وإنعدام الرؤيا مابين الإتجاهين وايضا طالبو بلدية العرضية الجنوبيه التحرك العاجل وإعادة ترتيب مداخل الطريق العام حيثٌ أن السبب الآخر في الحوادث هو وجود عدةٌ تحويلاتّ لا فائدة لها خاصه أمام مركز الويد والمركز الصحي وأن القادمون من الطريق العام لايعلمونٌ ان هناكً مداخل للطريق اخرى لافائدة لها بل يجبّ على الفور التحرك وفتح طرق بديله لعابري المركز بحيثّ انها لاتكون خطرة علىً سالكي الطريق العام وتسبٌب في الحوادث المتكرره والمميته.

