وفاة مواطنان إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء شمال الليث

نايف السالم(صدى):

توفى مواطنان وأصيب آخران أحدهما إصابته حرجة، إثر مشاجرة وقعت بينهم شمال محافظة الليث، اليوم الخميس

وقال مصادر إعلامية: إن خلافًا نشب بين أربعة من المواطنين حول أرض بالقرب من ميقات يلملم شمال محافظة الليث، أسفر عن حدوث عراك بينهم استخدمت من خلاله الأسلحة البيضاء، وكذلك سلاح من نوع ” مسدس ” .

وأضافت المصادر: أسفر ذلك عن مقتل اثنين منهما وإصابة آخرين أحدهما إصابته حرجة جداً، بعد تعرضه لرصاصة في الرأس، والآخر إصابته في البطن وحالته مستقرة.

وباشرت الجهات الأمنية بالليث الموقع، وإسعافات الهلال الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى الليث العام .