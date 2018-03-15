رئيس مصر يستقبل كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

وصل كأس العالم إلى القاهرة ، مساء اليوم الخميس ، ليستقبله فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، خلال زيارته الترويجية للبطولة ، والتي تستغرق 24 ساعة ، ضمن الجولة العالمية التي تسبق انطلاق البطولة في روسيا ، خلال يونيو المقبل .

وحرص الوفد الحكومي من وزارتي السياحة والشباب والرياضة ، على استقبال الكأس بمطار القاهرة ، بعد قدومها من كوت ديفوار ، ليشهد الرئيس ” السيسي ” وصولها إلى الدولة ، بعدما أقيمت احتفالية في وقت سابق ، بحضور المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ، المدير الفني لمنتخب الفراعنة .