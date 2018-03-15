المعلمي: مجلس الأمن دعا لتفتيش السفن القادمة لليمن لمنع تهريب السلاح

علي القحطاني (صدى):

قال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، إنَّ مجلس الأمن، دعا اليوم، إلى تفتيش السفن القادمة إلى اليمن لمنع تهريب الأسلحة.

وقال مندوب المملكة إنَّ معاناة اليمنيين سببها اختطاف الحوثيين للدولة اليمنية، مضيفًا أنَّ هجمات إيران الإلكترونية جزء من الإرهاب الإيراني.

وأردف أنَّ بيان مجلس الأمن يدين هجمات الميليشيات الحوثية في اليمن، مؤكدًا أنَّ إجماع مجلس الأمن على البيان الرئاسي يؤكد حجم الدعم الدولي لليمن.