عملية نادرة بمستشفى أحد تنهي معاناة مريض

نايف السالم(صدى):

تمكن الفريق الطبي بمستشفى أحد في المدينة المنورة ، من إنهاء معاناة مريض ، بسبب الحصوة في أعلى الحالب ، حيث أجرت له عملية نادرة لأول مرة بالمستشفى ، تحت قيادة استشاري جراجة الكلى والمسالك البولية ، الدكتور عماد بن سعيد سلامة .

واتخذ الفريق الطبي قرار إجراء هذه العملية النادرة ؛ بعدما عانى المريض من حصوة في أعلى الحالب الأيمن بالجهاز البولي ، وأجريت له عدة عمليات لتفتيت الحصوة ، خلال الفترة السابقة ، إلا أنها لم تنجح .

وقام الأطباء ، بإزالة الحصوة عبر جهاز المنظار المرن للحالب ، والذي وفره قسم المسالك البولية في المستشفى ، لما يتميز به من دقة في الوصول إلى الحصوات بالجهاز البولي ، واستخدام تقنية الليزر بها لتفتيتها .