بالصور.. نائب مدير الأمن العام يشكر القيادة لدعمها الأجهزة الأمنية

سعيد العجل تصوير فيصل العنزي(صدى):

رفع نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني اسمى ايات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله نظير ما تتلقاه الأجهزة الأمنية من دعم ومساندة مستمرة في مختلف المجالات والنواحي، كما رفع شكره وتقديره لسمو وزير الداخليه على اهتمامه ومتابعته المستمره للقطاعات الامنيه وتلمس احتياجاتها وتطويرها وسد اوجه النقص بها لتتمكن من اداء مهامها ووظائفها الموكلة لها على اكمل وجه.

جاء ذلك عقب رعايته لتخرج عدد من طلبة القوات الخاصه للأمن الدبلوماسي وعبر عن سعادته بما شاهدة من تجهيز واعداد مميز رافق حفل التخرج الدورة التاسعة عشر من طلبة الامن الدبلوماسي.

وقال: لقد شرفني معالي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني برعاية هذا الحفل نيابة عنه وأجدها فرصة لشكر وتقدير معاليه على إهتمامه ومتابعته المستمره لكل الخطوات التطويريه للقوات الخاصه للامن الدبلوماسي، الأمر الذي ساهم بالتطوير، وتحقيق الطموح ، وجودة المخرجات التي تتطور من سنة إلى أخرى.

وأضاف: لقد سعدنا هذا اليوم بما قدمه الخريجون من مهارة تعطي دلالة على اتقان ما تلقوه من تدريبات طوال مدة تدريبهم لقد اظهرت التطبيقات المتقدمة كتطبيقات الاحواش وجبل الامن 4 مدى التقدم، والاتقان، والمهاره فيما يقدم لهم من تدريبات نوعيه تناسب تخصصهم الوظيفي كما سعدت اليوم بافتتاح ميدان الرماية رقم 2 التكتيكي والمؤمل ان يسهم في رفع مستوى التدريبات التى يتلقها الطلبه في مجال تطبيقات الرماية المختلفه ، حفظ الله بلادنا وولاة امرنا من كل مكروه وان يديم علينا نعمة الأمن الأمان.

وكان سعادته رعى نيابة عن مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات المشرف على الامن العام حفل تخرج الدورة التاسعة عشر من طلبة القوات الخاصة للامن الدبلوماسي وعددهم حوالي ٣٠٠ فرداً في مختلف تخصصات أمن السفارات وفور وصول سعادته إلى مقر الحفل كان في استقباله قائد القوات الخاصة للامن الدبلوماسي العقيد معمر بن عبدالعزيز بن معمر وعدد من قيادات الأمن العام حيث بدأ الحفل بأي من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة لقائد القوات الخاصة للامن الدبلوماسي العقيد معمر بن عبدالعزيز المعمر أكد فيها على المراحل التي تسير فيها العملية التدريبية التي تجمع بين المهارة والتدريب والتأهيل بما يتناسب مع مهام رجل الامن الدبلوماسي الأمر الذي ساهم في النهوض بادائهم عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين والتى ألقاها أحد الطلبة وعبر فيها عن سعادته وسعادة زملاءه بالتخرج مؤكداً على المضيء قدما لتطبيق ما تلقوه من تدريبات طوال التحاقهم بأكاديمية الأمن الدبلوماسي ثم قدم عرضا عسكريا لكافة الخريجين وعدد من التشكيلات العسكرية ثم أعلنت النتيجة العروض والتمارين التدريبية باستعراض مهارات الدفاع عن النفس أعقبه تدشين تمرين جبل الأمن ٤ ثم انتقل بعد ذلك إلى تقديم فرضية الرماية التي شهدت قبل ذلك افتتاح ميدان الرماية رقم ٢ التكتيكي كما قدم أثناء العروض فرضية الأفرع المشتركة لقوات الأمن الدبلوماسي.

