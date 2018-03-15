العراقيون يترقبون موافقة الفيفا على رفع الحظر الدولي عن الملاعب

نواف السالم(صدى):

يترقب الجمهور العراقي، نتيجة اجتماع المجلس التنفيذي الذي يعقد للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، يوم غد الجمعة، بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، بشأن قرار إنهاء الحظر عن ملاعبهم .

ويتطلع ملايين العراقيين ، أن يوافق ” الفيفا ” ، على استضافة الدولة للمباريات الرسمية الدولية ، بعدما أصدر قرارًا بحظرها لأعوام طويلة ، بسبب الظروف الأمنية .

وسيتضمن الاجتماع المنعقد غدًا مع ” الفيفا ” ، ملف طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم برفع الحظر عن العراق ، حيث يبدي المسؤولون العراقيون إيجابية نحو احتمالية الموافقة عليه ، إلا أنهم يؤكدون أن قرار الاتحاد قد لا يكون على قدر التطلعات ، حيث أنه سيستند على تقييم أمني مستقل .