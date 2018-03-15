بوتين: كنت مضطر للذهاب للنوم ومعي مسدس في تسعينات القرن الماضي

موسكو(صدى):

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، خلال الجزء الثاني من فيلم وثائقي عنه، على ما قاله صديقه سيرغي رولدوجين الذي كشف بدوره عن هذا الجزء من حياة بوتين خلال عملة في مدينة بطرسبورغ في تسعينات القرن الماضي.

وقال بوتين، إنه خلال فترة عمله في سان بطرسبورغ في التسعينيات كان مضطرا للذهاب للنوم ومعه مسدس.

وأضاف بوتين: كانت هناك الكثير من المبالغة، لكن في المجمل كان الوضع عصيبا.

وتابع: كنت أذهب إلى فراشي في البيت الصيفي وأنا أحمل مسدسا، وهذا حقيقة. الوضع حينها كان بهذا الشكل.