جامعة الطائف تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

اعلنت جامعة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة, على لائحتي بند الأجور والمستخدمين بمسمى ” سائق ، مراسل مكتبي ” , عن طريق المسابقة الوظيفية للمتقدمين المؤهلين من السعوديين حسب البيان الموضح أدناه .

واشارت إلى أن الشروط الأساسية للمتقدمين هي:

1-أن يكون سعودي الجنسية .

2- أن يكون لائقاً صحيا .

3- توفر مؤهل الثانوية العامة .

4-الأولوية في التقديم للمسجلين في نظام (ساعد) مع ضرورة إرفاق ما يثبت ذلك .

5- أن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة سائق عن (40) عاماً ، وأن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة مراسل عن (35) عاماً عند تقديم الطلب .

6-أن يكون المتقدم / المتقدمة غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وغير مفصول من الدولة لأسباب تأديبية .

7-اجتياز المقابلة الشخصية .

8- بالإضافة لما ورد أعلاه من شروط أساسية تضاف الشروط الموضحة أدناه لكل وظيفة وفقاً للجدول أدناه.

وقالت بأنه على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف التقديم على موقع الجامعة الالكتروني http://www.tu.edu.sa اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/1/ 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1439/7/5 ه الساعة الثانية ظهراً .