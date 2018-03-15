جامعة الطائف تعلن عن وظائف شاغرة
اعلنت جامعة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة, على لائحتي بند الأجور والمستخدمين بمسمى ” سائق ، مراسل مكتبي ” , عن طريق المسابقة الوظيفية للمتقدمين المؤهلين من السعوديين حسب البيان الموضح أدناه .
واشارت إلى أن الشروط الأساسية للمتقدمين هي:
1-أن يكون سعودي الجنسية .
2- أن يكون لائقاً صحيا .
3- توفر مؤهل الثانوية العامة .
4-الأولوية في التقديم للمسجلين في نظام (ساعد) مع ضرورة إرفاق ما يثبت ذلك .
5- أن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة سائق عن (40) عاماً ، وأن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة مراسل عن (35) عاماً عند تقديم الطلب .
6-أن يكون المتقدم / المتقدمة غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وغير مفصول من الدولة لأسباب تأديبية .
7-اجتياز المقابلة الشخصية .
8- بالإضافة لما ورد أعلاه من شروط أساسية تضاف الشروط الموضحة أدناه لكل وظيفة وفقاً للجدول أدناه.
وقالت بأنه على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف التقديم على موقع الجامعة الالكتروني http://www.tu.edu.sa اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/1/ 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1439/7/5 ه الساعة الثانية ظهراً .
اترك تعليقاً