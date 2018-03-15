مجلس الأمن يشيد بمساهمة المملكة والإمارات بمليار دولار لمساعدة اليمن *!!!!!

واشنطن(صدى):

أصدر مجلس الأمن، بيانًا اليوم الخميس، يدين فيه بأشد العبارات، الهجمات الحوثية التي تشنها الميليشيا على المملكة .

وأشاد مجلس الأمن في بيانه، بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، منوهًا بإنشاء التحالف بقيادة المملكة، لتمثل جسرًا جويًا إنسانيًا إلى مأرب.

وفي سياق متصل، رحب مجلس الأمن، بتعهد المملكة والإمارات ، بالمساهمة بنحو مليار دولار، في خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني بالمنطقة.

وأعرب المجلس، عن قلقه من محاولات الحوثيين، شن هجماتهم على الملاحة البحرية، في ممر باب المندب .