بلدية القطيف تصادر 4000 كيلو من اللحوم الفاسدة

عبد العزيز القثامي(صدى):

قامت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف بالتعاون مع إدارة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية، بضبط سيارة نقل على طريق الجبيل الدمام السريع محملة بلحوم فاسدة, تقدر ب 4000 كيلو جرام، وتم مصادرتها وإتلافها بالمسلخ الذي تشرف عليه بلدية محافظة القطيف.

وقالت بلدية صفوى بأن ما تم مصادرته يقدر بـ 4000 كيلو جرام لحوم وعدد من رؤوس الأغنام ، وذلك قبل أن يتم توزيعها على المطاعم ومحلات اللحوم بالمحافظة لإيهام المستهلكين بأنها لحوم طازجة .

وأشارت إلى أن هذه الضبطية تأتي ضمن جهود المختصين الصحيين في بلدية صفوى، وتعاون دوريات أمن الطرق، واستمرارًا لتشديد الرقابة على السيارات الناقلة للمواد الغذائية وضرورة التزامها بالشروط الصحية، وتوعدت المخالفين بإيقاف وحجز السيارات المخالفة، وكذلك سيتم إغلاق وتغريم المحلات المستقبلة للمواد الغذائية المخالفة للنقل السليم والصحي، حماية وحفاظا على المستهلكين من الأضرار الصحية على مصادر الأغذية.

وأوضحت بلدية محافظة القطيف في بيان لها أنها تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة، وذلك بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية عبر جميع بلدياتها التابعة، داعية إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للبلدية، مؤكدة أنها ستواصل حملاتها للحد من هذه الظواهر، وضمان تهيئة الأوضاع الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940 الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع البلاغات والملاحظات .

يذكر أن هناك تعاونًا وتنسيقًا دائمًا بين البلدية وقيادة دوريات أمن الطرق، وهو ما يسهم في ضبط المخالفين ومنعهم من تجاوزهم للأنظمة والتعليمات والحفاظ على صحة المستهلكين.