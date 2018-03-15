” منشآت ” : إطلاق قاعدة بيانات لـ200 داعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

حمود العنزي (صدى):

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “ منشآت ” ، اليوم الخميس، دليل الجهات والخدمات وهو قاعدة بيانات تضم أكثر من 200 جهة داعمة للمنشآت الصغيرة المتوسطة، ورواد الأعمال.

وتهدف “ منشآت ” من توفيرها لدليل الجهات والخدمات إلى تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لمقدمي الخدمات؛ مما يطور خدماتها ويفتح الفرص للمنشآت الصغيرة لخدمة بعضها البعض.

ويضم الدليل تصنيفًا للخدمات التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشتى المجالات، منها: الخدمات السحابية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والخدمات التقنية، إلى جانب الاستشارات الإدارية، والابتكار والإبداع، وجهات التمويل، إضافة إلى منصات العمل الحر.