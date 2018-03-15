3 إصابات بحادث انهيار خزان أرضي في جدة

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الاحمر بمحافظة جدة حادث انهيار خزان أرضي أثناء عملية التسليح نتج عنه ثلاث إصابات لعمالة كانت تعمل بالخزان أثناء وقوع الحادث.

ذكر ذلك المتحدثُ الرسمي للهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، وأوضح أن غرفة عمليات 997 بلاغاً عن الحادث مساء هذا اليوم وتم تحريك فرقتان اسعافية والقائد الميداني فهد الطياري للموقع الذي هو عبارة عن خزان أرضي لمشروع سكني بحي التيسير بمحافظة جدة تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقل جميع الحالات الى مستشفى شرق جدة العام.