جامعة أم القرى: إيقاف برامج الدراسات العليا غير المتوائمة مع رؤية المملكة

حسين العلي(صدى):

كشف عميد عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى الدكتور سعيد الحارثي ” أنه سيتم أيقاف جميع برامج الدراسات العليا بحلول العام الجامعي 1440/1441هـ غير المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، لافتاً أنه على الكليات تقديم خطط عمل لتحديث البرامج الحالية واستحداث برامج جديدة تتواءم مع احتياج سوق العمل، مبيناً أن البرامج التي يتم القبول عليها حالياً للدبلوم العالي ودرجتي الماجستير والدكتوراه تبلغ نحو 80 برنامجاً .

جاء ذلك في الحفل الذي نظمته عمادة الدراسات العليا لعميدها السابق الدكتور صالح بن عبدالله الفريح بعنوان ” لمسة وفاء .. تقديراً للعطاء ” ، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية المساندة بالمدينة الجامعية بالعابدية ، بينما تم نقله عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة بقاعة الجوهرة بمقر الجامعة بالزاهر، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، ومعالي مدير الجامعة الاسلامية الأسبق الدكتور محمد العقلا، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور سارة بنت عمر الخولي، وعميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن عبدالرحمن الحارثي، وعميدة الدراسات الجامعية بشطر الطالبات بالزاهر الدكتورة هالة العمودي.

وبين الدكتور سعيد الحارثي ” أن عمادة الدراسات العليا تعلم أهمية دورها في منظومة العمل الجامعي لذلك عملت على وضع خطط تطويرية مستقبلية لخارطة طريقها للأعوام القادمة، لافتاً أن هذا الاجراء ماعمل عليه المحتفى به وفريق العمل بوضع خطة شملت جميع الجوانب المتعلقة بهيكل عمادة الدراسات العليا التنظيمي في كافة الإجراءات والتعاملات الصادرة منها والوارد إليها لكي تصبح عمادة بلا ورق عبر التحول الالكتروني والاستفادة من التقنية الحديثة في تطوير وإطلاق الخدمات الالكترونية وبناء قاعدة بيانات بكافة المعلومات عن عمادة الدراسات العليا ,كذلك تم استحداث وكالات جديدة للعمادة ومراجعة اللائحة التنظيمية وإعداد أدلة وشروحات شاملة لجميع السياسات والإجراءات المتبعة نظاما وتنظيما لنصل إلى تقديم خدمات عالية الجودة وتوفير متطلبات طالب الدراسات العليا تمكنه من تقديم منتج علمي مميز وتحقيق رؤية العمادة في جودة مخرجاتها بالتعاون مع الكليات والعمادات ذات العلاقة.

حيث بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عنإنجازات عمادة الدراسات العليا خلال العام الجامعي 1436/1437و 1437/1438هـ .

بعد ذلك القيت كلمة معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس التي ثمن فيها جهود الدكتور صالح الفريح خلال فترة توليه مهام عمادة الدراسات العليا التي شهدت نقلة نوعية وتطويرية في شتى برامج الدراسات العليا ، متمنياً له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة ، كما تمنى التوفيق والنجاح لعميد الدراسات العليا الدكتور سعيد الحارثي على أن تشهد مزيداً من التطوير بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

بدوره ثمن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي جهود عميد الدراسات العليا السابق الدكتور صالح الفريح مما كان لها الاثر البالغ في تطوير منظومة الدراسات العليا بالجامعة.

أثر ذلك القيت كلمة المحتفى به الدكتور صالح الفريح ” الذي ثمن بدوره حرص واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على تشريفهما وحضورهما شخصياً لهذا التكريم، لافتاً أن الانجازات التي تحققت خلال فترة تولية مهام العمادة، أنما تعتبر جهود فريق العمل بالعمادة الذي يتشرف به، مشيداً على هذه الفته الاخوية من عميد الدراسات العليا الدكتور سعيد الحارثي وكافة منسوبيها .

ومن ثم ألقيت كلمة العمادة أوضحت فيها وكيلة الدرسات العليا الدكتورة ميسون البنيان ” ان المحتفى به لم تكن نطرته تقليدية بل اراد ان تكون له بصمة متميزة وسعى لذلك وما منجزات العمادة في عهده الا شواهد على نظرة ثاقبة لها الاثر الكبير لمستقبل زاهر للدراسات العليا في جامعة أم القرى.

وفي ختام الحفل المعد بهذه المناسبة كرم معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس المحتفى به نظير إنجازاته التي تحققت.