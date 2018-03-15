أول ظهور لـ ” أودي RS5 كوبيه ” 2018 في أمريكا

واشنطن(صدى):

بدأت أخيرا Audi RS5 كوبيه 2018 البيع في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 69.900 دولار ، ويتميز الموديل RS5 بواجهة خارجية عدوانية مع مداخل هواء أكبر وشبكة فريدة. وقد تم تجهيز الطراز أيضا بمخارج عادم بيضاوية ، واسبويلر خلفي ومشتت هواء من نوع RS. ومن أهم مميزات السيارة وحدات الإضاءة LED ، وفتحة السقف الكهربائية ، والعجلات 19 بوصة مع إطارات الأداء الصيفية.

كما يمكن للعملاء طلب عجلات مقاس 20 بوصة وحزمة Black Optic التي تتضمن مرايا بلون الهيكل ولون خارجي أسود لامع وعجلات بقياس 20 بوصة مع لمسات بلونين.

أما المقصورة الداخلية, فتأتي مجهزة بشكل جيد مع عجلة القيادة الرياضية ذات الجزء السفلي المسطح ودواسات من الصلب غير القابل للصدأ ومقاعد رياضية أمامية كهربائية بتعديل في 12 اتجاه مع فرش من الجلد والكانتارا. كما سيجد السائقون عتبات أبواب مضاءة ، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ ثلاثي المناطق ، ووظائف تدفئة وتدليك للمقاعد الأمامية.

وستتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة ، بما في ذلك شاشة قياس 12.3 بوصة ، ونظام الصوت Bang & Olufsen من 19 مكبر للصوت ، وشاشة العرض الأمامي. ويمكن للمشترين أيضا طلب نظام الملاحة و نظام المعلومات والترفيه MMI plus.

ويأتي الطراز القياسي مزودًا بعدد قليل من أنظمة مساعدة السائق بما في ذلك المساعدة الجانبية والمساعدة في حركة المرور الخلفية ونظام pre sense city الذي يقوم بكبح المركبة تلقائيًا إذا تم اكتشاف حدوث تصادم محتمل. كما يمكن للعملاء طلب مساعدة الحفاظ على المسار النشط ، ومساعدة الاضاءة العالية ، والتعرف على إشارة المرور ونظام ضبط السرعة التكيفي مع مساعد زحام المرور.

ويتم توفير الطاقة بواسطة محرك TFSI V6 ذو شاحنين توربينيين سعة 2.9 لتر ينتج 444 حصان (331 كيلو واط) وعزم دوران يبلغ 443 رطل قدم (600 نيوتن متر). وهي متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات ونظام دفع رباعي كواترو. ويمكّن هذا الإعداد سيارة الكوبيه RS5 من التسارع من 0-60 ميل في الساعة في 3.7 ثانية قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تصل إلى 174 ميل في الساعة (280 كم / ساعة).

ولأن RS5 ترتبط بالأداء ، فإن السيارة لديها نظام تعليق رياضي فريد من نوعه والذي يقلل من ارتفاع الركوب بنسبة 7 مم مقارنة بموديل S5 كوبيه. كما قام المهندسون أيضاً بتثبيت أقراص مكابح قوية مع نظام اختيار محرك أودي الذي يحتوي على أربعة إعدادات هي كمفورت واوتو وديناميك وانديفيدوال .