مغردون يشيدون بقوة المملكة في الرد على إيران

علي القحطاني(صدى):

أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بقوة المملكة في الرد على تصرفات إيران المهددة لمنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعد حوار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي أكد خلاله أنَّ المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام السلوك الإيراني وأعلن من خلاله أنَّه إذا طوَّرت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة الشيء نفسه.

وقال نشطاء إنَّه كان لزامًا علينا اتخاذ هذه الخطوة للدفاع عن أنفسنا، مضيفين: نحن لم نفعل أي شيء يهدد أمن المنطقة ولكن لن نسكت عن أي محاولة لهز استقرار المنطقة.

وأعربوا عن فخرهم بتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرين إلى أن إيران ستندم كثيرًا إذا اتخذت أي محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعرب عن قلقه من أن يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب إيران، مثل ما حدث في أوروبا بسبب هتلر، مشيرًا، خلال حواره اليوم مع هيئة الـ CBS، إلى أنَّ الدول في العالم لم تدرك خطورة هتلر حتى حدث ما حدث، وشبَّه المرشد الإيراني علي خائمني بأنه يشبه إلى حد كبير هتلر، مضيفًا أنَّ إيران ليست منافسة للمملكة، وأنَّ الجيش الإيراني ليس من الـ 5 الأوائل على مستوى العالم.