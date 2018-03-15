بالفيديو.. مجموعة من الأجانب يرددون أهازيج من التراث الجنوبي

أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره في أحد الأودية جنوب المملكة مجموعة من الأجانب وهم يرددون أهازيج من التراث الجنوبي.

وقال فيصل مداوي الريثي، والذي ظهر في مقطع الفيديو، أن الأشخاص هم فريق إعلامي بريطاني وصل إلى المنطقة لتسجيل فيلم وثائقي عن المملكة.

وأضاف أن الفريق زار محافظة الريث، وتحديدا وادي لجب، وقام بتوثيق عادات وتقاليد أهالي المنطقة إضافة إلى المناظر الخلابة.

