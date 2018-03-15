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بالصور.. ضبط 22 مخالفة لضريبة القيمة المضافة بالرياض

بالصور.. ضبط 22 مخالفة لضريبة القيمة المضافة بالرياض
عادل الحربي (صدى):

شنت الفرق الميدانية التابعة لهيئة الزكاة والدخل ، جولات رقابية ، اليوم الخميس ، على حوالي أكثر من 140 موقعًا لورش السيارات وقطع الغيار ، لرصد المخالفات ، والتحقق من التزام المنشآت باستخدام الفواتير الضريبية المعتمدة التي تشتمل على الرقم الضريبي للمنشأة .

وأسفرت الجولات الميدانية ؛ عن ضبط 22 مخالفة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ، داخل عدد من المنشآت ، بمنطقة الرياض .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يقويكم وانتبهوا للقرى الصغيره البقا لات يغشونهم البنغال يقول حكومه زود ويصدقون مسا كين

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