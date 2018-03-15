” كوبر ” يكشف خطته السرية لمواجهة أزمة المنتخب المصري في المونديال

نواف السالم(صدى):

أفصح هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، عن خطته السرية لمحاولة حل الأزمة التي تواجه الفراعنة قبل بطولة كأس العالم في روسيا.

وأشار ” كوبر ” في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام البريطانية ، إلى أن منتخب مصر يواجه مشكلة خطيرة، لأن معسر إعداده للمونديال سيكون بالكامل خلال شهر رمضان ، فضلًا عن كونهم سيلعبون أولى مباراتهم أمام منتخب الاوروغواي، يوم 15 يونيو ، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك ، وهو ما قد يمثل عائقًا كبيرًا أمام اللاعبين .

وأوضح مدرب منتخب الأحمر ، إن مواجهة هذه المشكلة، كانت من خلال تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم ، مع مجموعة من الأخصائيين ، لمساعدة المدرب واللاعبين خلال الشهر الفضيل، مضيفًا ” سنراقب تنظيم التدريبات والطعام والنوم ، حتى لا يؤثر عليهم الصيام بصورة كبيرة ” .