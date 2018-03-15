” كوبر ” يكشف خطته السرية لمواجهة أزمة المنتخب المصري في المونديال
أفصح هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، عن خطته السرية لمحاولة حل الأزمة التي تواجه الفراعنة قبل بطولة كأس العالم في روسيا.
وأشار ” كوبر ” في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام البريطانية ، إلى أن منتخب مصر يواجه مشكلة خطيرة، لأن معسر إعداده للمونديال سيكون بالكامل خلال شهر رمضان ، فضلًا عن كونهم سيلعبون أولى مباراتهم أمام منتخب الاوروغواي، يوم 15 يونيو ، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك ، وهو ما قد يمثل عائقًا كبيرًا أمام اللاعبين .
وأوضح مدرب منتخب الأحمر ، إن مواجهة هذه المشكلة، كانت من خلال تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم ، مع مجموعة من الأخصائيين ، لمساعدة المدرب واللاعبين خلال الشهر الفضيل، مضيفًا ” سنراقب تنظيم التدريبات والطعام والنوم ، حتى لا يؤثر عليهم الصيام بصورة كبيرة ” .
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