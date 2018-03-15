بالصور.. مرسيدس G-Class تحصل على باقة اختيارية جديدة من الفولاذ

متابعات(صدى):

منذ أن كشفت مرسيدس النقاب عن سيارتها G-Class الجديدة ، رأينا السيارة في مجموعة متنوعة من الاصدارات والآن لدينا واحد آخر ظهر خصيصاً من أجل G-Wagen الحديثة ويتمثل في باقة الفولاذ المقاوم للصدأ، وتضيف الباقة الشكلية الخارجية واقيات لعتب الباب، وشرائط على الأبواب، وحامل للإطارات الاحتياطية، ولمسات على الصادم الخلفي، والمزيد وكل ذلك صنع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتأتي الباقة بالفعل في إصدار AMG G63 بصورة قياسية، ولكن سيتم عرضها أيضا على إصدارات أقل، والتي ستتمثل في G550 فى الولايات المتحدة على الأقل. وكلا الإصدارين يحمل محرك V8 سعة 4.0 لتر بشاحنين توربينيين، كما يدفع القوة لجميع العجلات الأربعة وينتج محرك G550 قوة 415 حصان و 450 رطل قدم من عزم الدوران، وتم تصميم إصدار G63 يدويا بواسطة الفنيين في الشركة لتوليد 577 حصان و 627 رطل قدم من عزم الدوران.

ونتوقع أن تُعرض الشركة محركات أخرى في الأسواق في الخارج ، خاصةً في الدول التي تحب محركات الديزل أما في الولايات المتحدة، فقد لا نرى خيارا آخر للمحركات حتى تصل نسخة G65 بمحرك من 12 اسطوانة، ما لم نشهد إصدارًا هجين قبل ذلك.

