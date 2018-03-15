بالصور.. القباع يكرم الفائزين بجائزة محافظة الليث للإبداع في دورتها الأولى

حامد العمري(صدى):

رعى محافظ الليث الأستاذ محمد بن عبدالعزيز القباع، وبحضور محافظ القنفذة الأستاذ فضا بن بين البقمي، والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور الحسن المناخرة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وعمد وأعيان و مثقفي وأهالي المحافظة، حفل تكريم الفائزين بجائزة محافظة الليث للإبداع في دورتها الأولى لعام ١٤٣٩هـ، و التي تأتي في إطار تفعيل ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ( كيف نكون قدوة ).

وقال محافظ الليث بأن الجائزة تأتي بناء على التوجيهات الكريمة لصاحب المبادرات الوطنية المؤثرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، وتهدف إلى تحفيز المبدعين، وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، والتكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات المختلفة بكل جودة وإتقان.

وزف ( القباع ) التهاني والتبريكات للجهات الفائزة ، كما شكر الجهات الحكومية و الأهلية والخيرية التي بادرت إلى المشاركة، سائلا الله لهم التوفيق في الدورات القادمة من الجائزة.

كما عبر ( القباع ) عن خالص شكره وتقديره لمعالي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد مارق ، وسعادة المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن آل المناخرة ، وسعادة الأستاذ عايض العلياني ، ولرئيس مجلس المجموعة الوطنية للاستزراع المائي الشيخ أحمد بن رشيد البلاع ( الراعي الرسمي للجائزة) ، وأمين الجائزة الأستاذ أحمد بن صالح الزهراني ، ورئيس اللجنة الإعلامية للجائزة الأستاذ محمد بن ختيم المالكي وإلى كافة أعضاء اللجان الإشرافية و الفنية و التحكيم والإعلامية والدعم الفني ، وكل من ساهم معنا في النجاح الكبير لفعاليات الجائزة من منسوبي المحافظة و الادارات الحكومية والأهلية و الإعلامية .

من جانب آخر استعرض أمين الجائزة الأستاذ أحمد بن صالح الزهراني أبرز المراحل التي مرت بها الجائزة، وذكر بأنها أحدثت حراكا تنمويا وثقافيا متميزا ، وشهدت مشاركة واسعة من عدد من الإدارات الحكومية والأهلية والخيرية ، ونخبة من المبدعين والمبدعات من شباب وشابات المحافظة .

وعلى صعيد آخر اشتمل برنامج الحفل على معرض ( القدوة ) للجهات الحكومية المشاركة ، و جدراية شكرا جنودنا البواسل من أهالي محافظة الليث ، وأوبريت ( كلنا قدوة) لطلاب مدرسة الأمير نايف بمركز حفار ، كما تم عرض فيلم وثائقي يعرض أبرز منجزات الجائزة ، ويوثق مسيرتها منذ انطلاقة فعالياتها من إعداد وسيناريو رئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ محمد بن ختيم المالكي، وإخراج الأستاذ حسن بن عبدالله الكناني.

وفي ختام الحفل قام محافظ الليث وضيوف الجائزة ، بتكريم أصحاب المبادرات الفائزة ، حيث حل في المركز الأول ( مبادرة معالم الليث ) لإدارة التعليم بمحافظة الليث ، وتسلم مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، جائزة المركز الأول ، درع ومبلغ وقدره ( ٢٠،٠٠٠) ريال ، فيما جاءت مبادرة ( أنت أولاً ) لمستشفى الليث العام في المركز الثاني ، وتسلم مدير المستشفى الأستاذ طارق بن أحمد العيافي جائزة المركز الثاني ، درع و مبلغ وقدره ( ١٥،٠٠٠) ريال ، وجاء في المركز الثالث مبادرة ( السلامة أسلوب حياة ) لإدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث ، وتسلم مدير الدفاع المدني العقيد عواد بن محمد الصبحي ، جائزة المركز الثالث ، درع و مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) ريال .

كما تم تكريم الراعي الرسمي للجائزة الشيخ أحمد بن رشيد البلاع ، وكافة الجهات الحكومية المشاركة والجهات الداعمة و وسائل الإعلام.