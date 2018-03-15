المملكة تتقدم على أمريكا وبريطانيا في الأداء الاقتصادي لشهر فبراير

علي القحطاني(صدى):

أعلن مؤشر ” ذا إسبيكتاتور ” الدولي العام، عن الأداء الاقتصادي للدول المختلفة، خلال شهر فبراير الماضي؛ ليضع قائمة بأفضل البلدان التي نفَّذت طموحات اقتصادية، رفيعة المستوى خلال الشهر الماضي.

وحلت المملكة في المركز الثالث بتقييم 78%، وجاءت خلفًا لكل من الصين وألمانيا، بالمركزين الأول والثاني، بإجمالي تقييم وصل إلى 88% و79% على الترتيب.

ويجدر الإشارة إلى أن المملكة، تفوقت على العديد من الدول، مثل ” الولايات المتحدة ” ، التي جاءت في المركز الثامن بـ65%، وبريطانيا صاحبة المركز الحادي عشر بتقييم بلغ 41%، واليابان بالمركز الثاني عشر بإجمالي 39%.

يُذكر أن مؤشر ” إسبيكتاتور ” ، يعتمد بشكل رئيسي، على مسح مؤسسة ” إبسوس ” الأميركية الشهيرة، وهي واحدة من كبار المؤسسات المعنية بالمسح والتحليل الاقتصادي، وعرض البيانات المختلفة لدول العالم في هذا المجال.