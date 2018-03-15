” النقد ” تسمح لـ ” ساب للتكافل ” بقبول مكتتبين جدد

حمود العنزي(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الخميس، السماح لشركة ساب للتكافل بقبول مكتتبين جُدد في تأمين حماية أو ادخار وإصدار وتجديد تأمين حماية أو ادخار اعتبارًا من اليوم.

وأوضحت المؤسسة أن قرارها جاء بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الغيقاف وأكدت التزامها في تطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسة بما يضمن منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.

ودعت جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ يتم تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع ” ساما تهتم ” على الإنترنت هنا أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

وكانت مؤسسة النقد منعت شركة ساب للتكافل من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين حماية و ادخار، اعتبارًا من الثلاثاء 3/10/2017م.