رياح مثيرة للأتربة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بمكة والقصيم

نايف السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية في رنية والطرق السريعة والأماكن المفتوحة بمنطقة مكة المكرمة، وفي الرس بمنطقة القصيم.

وأوضح ” الإنذار المبكر ” أن هناك استمرار للنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم/س؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، بالإضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر في المناطق المذكورة.

كما أشار النظام الآلي للإنذار المبكر، إلى أن الحالة تبدأ، اليوم الخميس، في الساعة الرابعة وخمس دقائق مساءًا، وتنتهي في الساعة الثامنة مساءًا من نفس اليوم.