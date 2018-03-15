أكبر عملية نزوح جماعي تحدث في الغوطة اليوم

دمشق(صدى):

فرَّ أكثر من 12 ألف و500 من مدينة حمورية بالغوطة الشرقية، إلى أراض خاضعة لسيطرة النظام السوري، اليوم الخميس.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هذه أكبر مجموعة تغادر الجيب المحاصر منذ أن بدأ النظام السوري هجوما لانتزاع السيطرة عليه الشهر الماضي.

وأشار المرصد إلى أن غالبية الفارين من المدنيين هما نساء وأطفال، وقد حملوا أغراضهم وحقائبهم، وخرج معظمهم سيراً على الأقدام، وآخرون على متن دراجات نارية وسيارات، في ” نزوح جماعي ” يعد الأكبر منذ بدء قوات النظام هجومها على الغوطة.