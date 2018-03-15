بالفيديو.. أب يعنف نجله المعاق بقسوة

نايف العضياني(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التويتر مقطع فيديو يظهر قيام أب بضرب ابنه المعاق بشكل عنيف جدا وبدون أدني مسؤوليه تجاه.

من جهتها، ناشدت والده المعاق في أحد المقاطع، الجهات المختصة، بمساعدتها ومساعدة ابنها ومعالجته، نظرًا لاحتياجه للرعاية الطيبة اللازمة بسبب ظروف إعاقته. مضيفة أن والده ” مختل عقليًّا ” .



