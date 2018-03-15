بالفيديو.. أب يعنف نجله المعاق بقسوة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التويتر مقطع فيديو يظهر قيام أب بضرب ابنه المعاق بشكل عنيف جدا وبدون أدني مسؤوليه تجاه.
من جهتها، ناشدت والده المعاق في أحد المقاطع، الجهات المختصة، بمساعدتها ومساعدة ابنها ومعالجته، نظرًا لاحتياجه للرعاية الطيبة اللازمة بسبب ظروف إعاقته. مضيفة أن والده ” مختل عقليًّا ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 4116 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله *!!
سارونه[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 27 دقيقة
شو مختل عقلين ما مختل عقلين الاا الاب حسبي الله عليه ونعم الوكيل مختل وتضربه انتزعت منك الرحمه والمصيبه ولدك فلذه كبدك اعوذ بالله من قسوه القلوب…