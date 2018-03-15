طبيب وافد يتسبب في وفاة مريض سعودي إثر خطأ طبي

علي القحطاني(صدى):

ارتكب طبيب عربي وافد، خطأ طبي؛ أدى لوفاة مريض سعودي، حيث أجرى له عملية في العمود الفقري، وهو غير مختص بإجراء مثل هذه العمليات.

ووفقًا للتفاصيل، أُدخل المريض، البالغ من العمر 82 عام، المستشفى وهو يعاني ألمًا أسفل الظهر، فقرر الطبيب إجراء عملية جراحية، وبعد العملية ظهرت مضاعفات، حيث قام الطبيب جرح العصب السفلي؛ ولذلك فعضلة العصب ملتهبة، ولا يمكن إجراء عملية أخرى، ولا بد من إجراء تمارين علاج طبيعي.

وبعد أسبوع من العلاج الطبيعي، تدهورت الحالة إلى شبه شلل، وتم نقل المريض إلى العناية المركزة، وبعده تمت الإفادة بفقدان وظائف الكليتين، وضرورة إجراء غسيل كل يومين، إلى أن حدثت الوفاة.

وأصدرت الهيئة الصحية الأساسية، بمنطقة مكة المكرمة على الطبيب، الذي يعمل بأحد المستشفيات الخاصة، بدفع 450 ألف ريال، دية المنافع المفقود، لورثة المتوفي، بالإضافة لتغريم الطبيب 50 ألف ريال؛ لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية، والقيام بعمل ليس من اختصاصه، ولوقع خطأ أثناء إجراء العملية.