فتاة أمريكية تنفق 35 ألف دولار لتصبح ” باربي “

واشنطن(صدى):

نجحت فتاة أمريكية من أصول آسيوية في عمل عمليات تجميل حتى تبدو مثل الشخصية الكرتونية ” باربي ” ، مع العلم أن هذه العمليات حذر علماء من أخطارها على صحة الجسم، إذ يكون فيها تصغير كبير لحجم الخصر، أو تلاعب بالخلقة.

حيث أنفقت الشابة ” أوفيليا فانيتي ” من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، 4 آلاف دولار (2880 جنيه إسترليني) لإجراء جراحة الجفن التجميلية ” بليفاروبلاستي “، حتى تصبح شبيهة بالدمية باربي، لأنها كانت مهووسة بها إلى درجة الجنون.

و قالت أوفيليا إن كل عمليات التجميل التي أجرتها على وجهها كلفتها أكثر من 35 ألف دولار لتصل إلى ما تريده.

وتابعت أنها لم تكن معجبة بشكلها الآسيوي، مضيفة: ” بالتأكيد لا أحاول أن أكون عنصرية، لكنني أعتقد أن باربي رائعة للغاية “.

والجدير بالذكر أن هذه الفتاة تمتلك أكثر من 71 ألف متابع على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام، حيث تشارك مجموعة من صورها ومقاطع الفيديو.