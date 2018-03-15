بالصور.. برامج وإجازات قرآنية مجانية لحفاظ القرآن عبر ” حافظ “

نايف السالم(صدى):

استفاد 1119 حافظاً لكتاب الله منذ مطلع العام من البرامج المتنوعة التي يقدمها مركز حافظ لحفاظ القرآن والذين تخرجوا من حلقات جمعية خيركم بجدة على مدى 42 عاماً.

وأوضح مدير مركز حافظ الشيخ عبدالعزيز قائد اسماعيل أن (حافظ ) خلال الستة الأشهر الماضية قّدم عشرات الدورات والبرامج المتخصصة للحفاظ والمجازين بإشراف مشايخ معروفين في علوم القرآن، وهذه الدورات تتناسب مع كافة الأعمار فالحفاظ والمجازين تتفاوت أعمارهم ما بين( 7 – 70 ) عاماً، والمركز يلبي تطلعاتهم جميعاً وذلك عبر الدراسات والاستطلاعات المستمرة حول هذا الصدد ، منوهاً أن برامج وأنشطة المركز مستمرة على مدى العام.

يذكر أن مركز حافظ والذي انطلق قبل عامين يعد أول مركز متخصص بحفاظ القرآن الكريم في المنطقة الغربية، ويركز على تقديم الخدمات النوعية لهم من خلال تأهيلهم و إعدادهم عبر مجموعة برامج تقدم لهم مجاناً.

