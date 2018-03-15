إمام الحرم المكي يعلق على الترحم على ستيفن هوكنج

عادل الحربي(صدى):

علق إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ سعود الشريم، على الجدل المثار حول الترحم على العالم البريطاني ستيفن هوكنج.

وقال الشيخ سعود الشريم، أن عدم الترحم على غير المسلم لا علاقة له بالتخلف، والترحم عليه لا علاقة له بالرقي.

وتابع ” الشريم ” موضحًا: ” إنما الرقي في أخذ ما لديه من خير وترك ما لديه من شر، والتخلف في جعل شره كخيره. ”