بالصور.. الهلال الأحمر يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

سعيد العجل(صدى):

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض في معرض الرياض الدولي للكتاب من خلال عيادات طبية في نفس المعرض وهي للحالات الطارئة واحدة للرجال وأخرى للنساء، كما تشارك الهيئة بعدد من الفرق الإسعافية المتواجدة على طول ايام المعرض لنقل الحالات التي تستدعي النقل لأقرب مستشفى.

وينشر الهلال الأحمر السعودي عدد من المسعفين داخل المعرض إضافة للمتطوعين والمتطوعات المشاركين مع الهيئة لمباشرة الحالات الطارئة سواء المرضية أو الإصابات، حيث يعد الفرق المتطوع المشارك الأفضل وهو مزيج ما بين تخصصات طبية من تمريض وفني طوارئ إضافة لطبيب مقيم من الجنسين.

وتهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة في التواجد في الأماكن العامة المكتظة والمهرجانات والمعارض حيث إن مثل هذه التجمعات تستوجب وجود هيئة الهلال الأحمر السعودي ليكون داعماً في مباشرة ونقل وعلاج الحالات الطارئة سواء من الإصابات أو الأمراض.

