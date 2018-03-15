3 أضرار مفاجئة لشرب الكابتشينو في الصباح

متابعات(صدى):

يحرص الكثير من الناس كل الحرص على أن يكونوا بأجسام مثالية، ولذلك فإنهم يصبحوا أمام صدمة كبرى إذا علموا أن شرب الكابتشينو الصباحي من الممكن أن يسبب لهم مشكلات عدة، فمن الممكن أن يسبب لهم خرابًا جمًا.

حيث أنه من المفاجئ لدى البعض أن يكون تناول القهوة الصباحية أمرًا خطيرًا على الكثيرين، خاصة الذين يتبعون حمية غذائية، لأنه يحتوي على عدد ضخم من السعرات الحرارية والسكريات.

كما اعتبر مجموعة من المختصين أن شرب الكابتشينو يسبب أضرار بما يحتويه من حليب دسم ومخفوقات الكريم والشوكولاتة والمحليات الأخرى.

وقال أحد الأطباء إن: ” أكبر خطأ يرتكبه الناس مع القهوة (الكابتشينو) هو طلب كوب قهوة كبيرة الحجم أو شرب أكواب متعددة”.

وأوضح الطبيب أيضًا أن القهوة الصغيرة التي تحتوي على حليب كامل الدسم، تحتوي على نفس القدر من السعرات الحرارية كقطعة من الخبز، في حين أن القهوة المتراكمة مع حليب كامل الدسم يعادل تناول شطيرة من السعرات الحرارية، و إن أسهل طريقة للحصول على صحة أكثر ومنع التعرض لوعكات معوية هو بخفض السكريات لمنع أولا، الاضطرابات المعوية وثانيا،عسر الهضم والانتفاخ وثالثا، السمنة”.

كما نصح الطبيب بالآتي حتى لا تقع فريسة الأمراض:

1-شرب كوب كابتشينو صغير بعيدًا عن الأكواب الضخمة.

2-شرب القهوة السوداء أو اختر الشاي العشبي المفضل لديك بدلًا من تناول أنواع متعددة من القهوة يوميًا.

3-قطع المحليات والسكريات في الكابتشينو.

4-درب نفسك على ذلك لأسابيع لتعتاد على المذاق، فسرعان ما سيتكيف ذوقك، وستساوي ملعقة صغيرة من السكر 1.2 كيلوجرام أو 2.6 رطل من السكر على مدى عام!

5- إجراء هذا التغيير البسيط يمكن أن يكون له فوائد كبيرة على صحتك ورغباتك وبشرتك ونشاطك.