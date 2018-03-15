جامعة الجوف تكشف عن موعد استقبال المنح لغير المواطنين

على العنزى(صدى):

كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، عن فتح باب استقبال طلبات القبول، للمنح الداخلية والخارجية للطلاب والطالبات ” غير المواطنين ” ، المنتظمين للفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي 1440/1439هـ، وذلك بدءً من يوم الأحد 1439/07/01هـ إلى نهاية يوم السبت 1439/07/14هـ .

وشددت العمادة، على أن الترشح سيكون حسب النية الموزونة، للتخصصات العلمية، والمكافئة للتخصصات الأدبية والمقاعد الشاغرة ورغبة المتقدم، كما ناشدت الطلبة الراغبين، في الالتحاق بالجامعة، والاطلاع على شروط القبول والتقدم في الموعد المحدد أعلاه على بوابة القبول لطلبة المنح.